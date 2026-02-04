Tore Nitro e Costabile I dj grandi protagonisti nel ricordo di Andrea Paci

Tore, Nitro e Costabile sono tornati a ricordare Andrea Paci, il dj che aveva fatto ballare e divertire tanti a Viareggio. L’hanno fatto durante una cerimonia semplice, senza troppi fronzoli, nel ricordo di un amico scomparso. Andrea, che era molto più di un musicista, si dedicava anche al volontariato, aiutando chi aveva bisogno, dai soccorsi ai terremotati dell’Aquila fino alle emergenze in Piemonte. I suoi amici hanno raccontato come la musica e l’allegria fossero il suo modo di vivere, e in quella giornata, tra ric

Lui era la musica e l'allegria del Carnevale, dei rioni, dei veglioni e del Festival di Burlamacco. Con un grande impegno anche nel volontariato, dalla Croce Verde alla Croce Rossa fino alla Misericordia e il suo "pronto e parti" per dare una mano come nel caso dei soccorsi ai terremotati dell'Aquila o gli alluvionati in Piemonte. Loro sono il futuro della manifestazione iniziata domenica scorsa, che devono prendere il testimone, come in una gara di atletica, facendo divertire, gioire e dimenticare la tristezza in ricordo di Andrea Paci, il disc jockey simbolo della manifestazione deceduto a soli 43 anni lo scorso novembre.

