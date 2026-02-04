Torcia Olimpica a Milano percorso e orari il 4 5 e 6 febbraio | le ultime tappe prima delle Olimpiadi

La Torcia Olimpica fa tappa a Milano. Da oggi, 4 febbraio, fino a venerdì 6, attraverserà l’hinterland e i punti più rappresentativi della città. La fiamma si prepara a riscaldare l’atmosfera in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026.

La Torcia Olimpica arriva a Milano: da oggi, mercoledì 4 febbraio, fino a venerdì 6 febbraio, la fiamma attraverserà l'hinterland e i luoghi simbolo della città, anticipando i giochi Invernali 2026.

Domani Milano accoglie la Fiamma Olimpica, che attraverserà l’hinterland e poi entrerà in città.

