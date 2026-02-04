Tommaso Piffer venerdì presenta Sangue sulla Resistenza

Venerdì lo storico Tommaso Piffer presenta il suo nuovo libro “Sangue sulla Resistenza”, dedicato all’eccidio di Porzûs. L’autore ripercorre i fatti di quel tragico episodio avvenuto durante la Resistenza, offrendo una narrazione dettagliata e senza fronzoli. L’evento si terrà in una libreria del centro, dove Piffer parlerà del suo lavoro e risponderà alle domande dei lettori. L’iniziativa attira già l’attenzione di appassionati e storici, curiosi di scoprire i retroscena di quella pagina

Sangue sulla resistenza: Storia dell'eccidio di Porzûs raccontato nel saggio dello storico Tommaso Piffer (Mondadori - 23 euro, 264 pp.) torna domani e venerdì a Firenze e Lucca, che furono teatro negli anni Cinquanta del processo di primo grado e del processo d'appello per mandanti ed esecutori di uno degli episodi più controversi della storia della resistenza italiana. La strage dei 18 partigiani dell'Osoppo da parte di un commando di GAP del PCI nel febbraio del 1945 fu infatti al centro di una contesa politica e giudiziaria che vide sul banco degli imputati non solo i responsabili dell'eccidio, ma l'intera politica del partito comunista italiano sul confine orientale.

