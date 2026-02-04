Tolkien Schlein e il senso del ridicolo Ecco i dieci motivi per cui la sinistra non può rivendicarlo

La frase della segretaria dem, «riprendiamoci Tolkien», ha scatenato reazioni contrastanti. Alcuni sono rimasti più divertiti che indignati, ma in molti si chiedono se si tratti di un tentativo serio o solo di una battuta fuori luogo. La polemica è ancora aperta e il dibattito si sposta sui limiti tra serietà e ridicolo nel linguaggio politico.

Elly “tolkeniana”? Su Schlein, sii seria. Non si sa se è più indignato o divertito per il senso del ridicolo che la frase della segretaria dem, «riprendiamoci Tolkien», ha suscitato. Gianfranco de Turris è uno dei massimi studiosi del grande scrittore del Signore degli Anelli, de Lo Hobbit e di altri straordinari scritti che la segretaria dem difficilmente ha letto. Grazie all’intermediazione di Chiara Valerio, ora Elly pare essersi svegliata. Scoprendo nel grande autore britannico uno scrittore meritevole di attenzione. E qui siamo all’assurdo. I motivi per cui a sinistra non possono rivendicarne l’appartenenza sono innumerevoli: ne abbiamo estrapolati almeno una decina con l’aiuto di de Turris, ancora incredulo per una così imbarazzante affermazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

