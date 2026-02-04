La frase della segretaria dem, «riprendiamoci Tolkien», ha scatenato reazioni contrastanti. Alcuni sono rimasti più divertiti che indignati, ma in molti si chiedono se si tratti di un tentativo serio o solo di una battuta fuori luogo. La polemica è ancora aperta e il dibattito si sposta sui limiti tra serietà e ridicolo nel linguaggio politico.

Elly “tolkeniana”? Su Schlein, sii seria. Non si sa se è più indignato o divertito per il senso del ridicolo che la frase della segretaria dem, «riprendiamoci Tolkien», ha suscitato. Gianfranco de Turris è uno dei massimi studiosi del grande scrittore del Signore degli Anelli, de Lo Hobbit e di altri straordinari scritti che la segretaria dem difficilmente ha letto. Grazie all’intermediazione di Chiara Valerio, ora Elly pare essersi svegliata. Scoprendo nel grande autore britannico uno scrittore meritevole di attenzione. E qui siamo all’assurdo. I motivi per cui a sinistra non possono rivendicarne l’appartenenza sono innumerevoli: ne abbiamo estrapolati almeno una decina con l’aiuto di de Turris, ancora incredulo per una così imbarazzante affermazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Tolkien, Schlein e il senso del ridicolo. Ecco i dieci motivi per cui la sinistra non può rivendicarlo

La leader dei democratici, Elly Schlein, invita a riprenderci Tolkien, dopo che i partiti di destra hanno spesso usato il suo nome per attaccare i conservatori.

