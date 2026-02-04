Todeschini conquista il titolo al Delta Winter con prestazione dominante e costante nel tempo

Mercoledì 4 febbraio 2026, sotto un cielo grigio che si apriva a tratti, si è concluso il Delta Winter Rally Show in Croazia. Todeschini ha dominato la gara, vincendo con una prestazione costante e senza mai perdere il controllo. La sua vittoria è stata netta e ha lasciato poco spazio agli avversari. La giornata è stata difficile per molti, ma lui ha tenuto il passo e ha portato a casa il titolo.

Mercoledì 4 febbraio 2026, sotto un cielo plumbeo che si apriva a tratti su?azma, in Croazia, si è chiusa una delle gare più intense del Gravel Rally Challenge: il Delta Winter Rally Show. E sul podio di categoria 2, con il tempo di 2h15'47" e un margine di soli 12,3 secondi dal secondo posto, è salito Davide Todeschini, ventitreenne di Bussolengo, pilota della Ford Fiesta R2 guidata con il navigatore Denis Pozzo. Un successo che non è solo un podio, ma un segnale chiaro: Todeschini, dopo un anno di silenzio in gara, ha ritrovato non solo il ritmo, ma la lucidità, la concentrazione e la fiducia in sé stesso.

