La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, si oppone fermamente all’idea di trasformare l’isola in un carcere per i detenuti del 41 bis. In un suo intervento, Todde ha definito questa proposta come inaccettabile, invitando i cittadini a mobilitarsi contro questa ipotesi. La posizione della governatrice si fa sentire in modo chiaro, sottolineando che la Sardegna non può essere considerata un luogo di detenzione speciale.

«No all’isola carcere con i detenuti del 41 bis». Più che uno slogan è un invito alla mobilitazione. A lanciarlo è la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde «contro la decisione del Governo di trasferire i detenuti ad alta pericolosità nelle strutture detentive dell’isola». L’appello non è che l’ultima sequenza di una serie di prese di posizione e iniziative avviate dai rappresentanti delle istituzioni e comunità locali contro questa possibilità. Ossia il trasferimento dei detenuti in regime di 41 bis nelle carceri dell’isola. Oggi il reel della presidente pubblicato sui suoi canali social, dedicato al tema dell’utilizzo di t re carceri sarde, Uta, Bancali e Badu ‘e Carros, come strutture destinate al regime del 41 bis. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Todde: «No a Sardegna isola carcere con i detenuti del 41 bis»

Approfondimenti su Sardegna Isola

Uno scontro tra Todde e Nordio scuote la Sardegna, dove si discute il trasferimento di 91 detenuti al 41-bis.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Un futuro per le colonie penali della Sardegna, la presidente Todde in visita a Mamone

Ultime notizie su Sardegna Isola

Argomenti discussi: Todde: No a Sardegna isola carcere con i detenuti del 41 bis; Caso 41 bis, Todde: No al cda della mafia in Sardegna, pronti a scendere in piazza - L'Unione Sarda.it; 41 bis, la presidente Alessandra Todde si rivolge ai sardi: Mobilitiamoci per la Sardegna. Non diventeremo un’isola carcere; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: TODDE: NO A SARDEGNA ISOLA CARCERE CON I DETENUTI DEL 41 BIS.

IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «TODDE: NO A SARDEGNA ISOLA CARCERE CON I DETENUTI DEL 41 BIS»«No all’isola carcere con i detenuti del 41 bis». Più che uno slogan è un invito alla mobilitazione. A lanciarlo è la presidente della Regione Sardegna ... agenziagiornalisticaopinione.it

Todde: «No a Sardegna isola carcere con i detenuti del 41 bis»«No all’isola carcere con i detenuti del 41 bis». Più che uno slogan è un invito alla mobilitazione. A lanciarlo è la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde «contro ... msn.com

41 BIS, LA PRESIDENTE TODDE SI RIVOLGE AI SARDI: “MOBILITIAMOCI PER LA SARDEGNA. NON DIVENTEREMO UN’ISOLA CARCERE” facebook

Tagliate 9 autonomie scolastiche, Todde, 'la Sardegna si ribella'. La presidente attacca la decisione del commissario del Governo #ANSA x.com