Due ex banchieri centrali criticano duramente la politica internazionale, ancora scossa dalle mosse di Trump. Sono loro a lanciare un messaggio chiaro, invitando a riconsiderare le strategie dopo le spallate del presidente americano. La scena si sposta così su un altro fronte, dove le figure di ieri si mettono in gioco per smuovere un panorama politico ancora confuso.

Curiosamente è toccato a due ex banchieri centrali dare la sveglia alla politica internazionale, ancora un po’ rintronata dai colpi ben assestati dal bizzarro quasi ottantenne di Washington. Nel suo discorso di fronte alla fortunata élite mondiale che ogni anno si riunisce a Davos, Mark Carney, ora primo ministro canadese ma già governatore della Banca del Canada e della Banca d’Inghilterra, in un audace intervento ha dichiarato solennemente che l’ordine economico mondiale è morto e che le medie potenze economiche devono trovare nuove strade se non vogliono essere preda dei grandi squali, Usa e Cina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tocca a due ex banchieri centrali strigliare il mondo dopo le spallate di Trump: chissà se con esiti inattesi

Lunedì, ex presidenti della Fed hanno espresso supporto a Jerome Powell, in risposta alle recenti critiche.

Lagarde e undici banchieri centrali hanno espresso solidarietà a Powell, sottolineando l’importanza di mantenere l’indipendenza della Federal Reserve.

