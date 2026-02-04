Titolo | Milano ex tabaccaia trovata morta nella vasca da bagno | Accoltellata e annegata

La polizia sta passando al setaccio le ultime ore di Silvana Damato, l’ex tabaccaia di 69 anni trovata morta nel suo appartamento di via Bisnati a Bruzzano. La donna è stata trovata nella vasca da bagno, con evidenti segni di colluttazione e una ferita da taglio. Le prime ipotesi degli investigatori puntano a un omicidio, ma si attendono ancora gli esiti delle analisi e dei rilievi per chiarire cosa sia realmente successo quella notte.

Si profila una svolta nelle indagini sulla morte di Silvana Damato, l’ ex tabaccaia 69enne trovata senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento in via Bisnati a Bruzzano, quartiere alla periferia est di Milano, lo scorso 8 agosto. Dalle prime indiscrezioni emerse dall’autopsia, la donna sarebbe stata picchiata, ferita al collo con un coltello e poi annegata in acqua. Un dettaglio che rafforza ulteriormente l’ipotesi di omicidio ventilata dagli investigatori nell’inchiesta coordinata dalla pm milanese Valentina Mondovì. L’avvocato Walter Felice, che assiste i familiari della vittima, ha chiesto copia ufficiale della relazione medico legale alla procura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Titolo: Milano, ex tabaccaia trovata morta nella vasca da bagno: "Accoltellata e annegata" Approfondimenti su Milano Bruzzano L’ex tabaccaia accoltellata e annegata in bagno: il giallo di Silvana Damato, massacrata senza nessuna pietà Donna viene trovata morta nella vasca da bagno: cosa l’ha uccisa Una donna è stata trovata morta nella vasca da bagno in una residenza del Vicentino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Bruzzano L’ex tabaccaia accoltellata e annegata in bagno: il giallo di Silvana Damato, massacrata senza nessuna pietàMilano, l’autopsia: picchiata, ferita alla gola con una lama e affogata nella vasca. La pista del Dna e il mistero sul movente. Caccia a una persona che conosceva ... msn.com Silvana Damato, l'autopsia svela il giallo: accoltellata e annegata nella vasca da bagno. Il killer è uscito e ha chiuso la porta di casaIl giallo di Silvana Damato, la ex tabaccaia di 69 anni che lavorava alla stazione Centrale, trovata morta lo scorso 8 agosto nel bagno del suo ... msn.com Trasformo il titolo della canzone del grande Nino Manfredi da “Tanto pe’ cantà” a “Tanto pe’ cambià”. E “tanto pe’ cambià” anche stamattina il treno da Bozzolo per Milano delle 7,01 è stato cancellato. Nulla di irrimediabile. Dopo alcuni minuti di smarrimento e - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.