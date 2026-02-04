Tir scarta auto in sorpasso cieco E si ribalta col carico di 130 maiali

Un tir si è ribaltato sulla statale 16 all’alba di ieri. Il camion trasportava 130 maiali e, durante un sorpasso, ha scartato un’auto che viaggiava in senso opposto. L’incidente ha causato il blocco della carreggiata e il traffico ha subito lunghe code. I soccorritori sono intervenuti subito, insieme ai veterinari per gestire l’emergenza.

Un camion carico di maiali si è rovesciato all’alba di ieri sulla statale 16 Adriatica, mandando in tilt la viabilità alle porte di Ravenna e innescando un intervento complesso per soccorritori e veterinari. L’incidente è avvenuto alle 6.50, nel tratto compreso tra via Canala e l’abitato di Camerlona. La segnalazione è arrivata al 118 che ha attivato la Polizia locale: sul posto sono stati inviati una pattuglia per i rilievi, il Pronto intervento e il nucleo Città per gestire la circolazione. Secondo quanto riferito dal conducente, il mezzo ha sbandato dopo una brusca sterzata a destra per evitare l’impatto con un’auto in sorpasso nel senso opposto di marcia, poi allontanatasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tir scarta auto in sorpasso cieco. E si ribalta col carico di 130 maiali Approfondimenti su Ravenna Adriatica Sinalunga: si ribalta tir carico di maiali, feriti alcuni animali Tir con 130 maiali si ribalta sull’Adriatica: statale 16 chiusa e traffico in tilt Questa mattina un tir con 130 maiali si è ribaltato sulla Statale 16 a Ravenna. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ravenna Adriatica Argomenti discussi: Tir scarta auto in sorpasso cieco. E si ribalta col carico di 130 maiali. Tir scarta auto in sorpasso cieco. E si ribalta col carico di 130 maialiA Camerlona, sulla statale Adriatica, traffico in tilt per tutta la mattina a causa dell’incidente. Conducente illeso ... ilrestodelcarlino.it RAVENNA: SI ROVESCIA TIR CON 130 MAIALI A BORDO L'ennesima strage di animali già condannati a morte. Questa mattina all'alb, sulla Statale 16 alle porte di Ravenna, si è rovesciato un camion carico di maiali. Molti animali sono rimasti schiacciati dai l - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.