Tina Maze ci porta nelle prove veloci dello sci alpino delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Da ilfoglio.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tina Maze si è trovata sulle piste di prova delle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove ha assistito alle sessioni di allenamento di sci alpino. La ex campionessa ha portato con sé la figlia di otto anni, cresciuta a guardare le gare di Mikaela Shiffrin. Ora, tra le porte e le curve, Tina osserva da vicino le prove dei numerosi atleti pronti a sfidarsi nella prossima grande manifestazione.

"Goggia ha ancora tanto margine per migliorare, Brignone sta facendo un gran lavoro. Non riesco nemmeno a immaginare un percorso così non avendo avuto uno stop simile". Intervista alla bicampionessa olimpica Sua figlia di otto anni è cresciuta guardando le gare di Mikaela Shiffrin, ora però preferisce quelle di Marco Odermatt. Non ha nemmeno mai visto quelle di mamma Tina Maze che, al massimo, come racconta, si è limitata a condividere aneddoti di quando lei e il padre, Andrea Massi, formavano un team. Un po’ per la barriera culturale è pur sempre slovena, sebbene parli un buon italiano e viva a Cortina, la bicampionessa olimpica di sci alpino, ritiratasi nel 2016, è timida. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Approfondimenti su Milano Cortina

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Tina Maze: Franzoni può stupire ai Giochi, è giovane ma già pronto; Milano Cortina 2026: Warner Bros. Discovery porta l’Olimpiade in diretta integrale su HBO Max.

