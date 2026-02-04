Tina Maze si è trovata sulle piste di prova delle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove ha assistito alle sessioni di allenamento di sci alpino. La ex campionessa ha portato con sé la figlia di otto anni, cresciuta a guardare le gare di Mikaela Shiffrin. Ora, tra le porte e le curve, Tina osserva da vicino le prove dei numerosi atleti pronti a sfidarsi nella prossima grande manifestazione.

"Goggia ha ancora tanto margine per migliorare, Brignone sta facendo un gran lavoro. Non riesco nemmeno a immaginare un percorso così non avendo avuto uno stop simile". Intervista alla bicampionessa olimpica Sua figlia di otto anni è cresciuta guardando le gare di Mikaela Shiffrin, ora però preferisce quelle di Marco Odermatt. Non ha nemmeno mai visto quelle di mamma Tina Maze che, al massimo, come racconta, si è limitata a condividere aneddoti di quando lei e il padre, Andrea Massi, formavano un team. Un po’ per la barriera culturale è pur sempre slovena, sebbene parli un buon italiano e viva a Cortina, la bicampionessa olimpica di sci alpino, ritiratasi nel 2016, è timida. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tina Maze ci porta nelle prove veloci dello sci alpino delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Approfondimenti su Milano Cortina

Oggi a Crans Montana si svolge la discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.

Lo sci alpino sarà uno degli sport più seguiti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Tina Maze: Franzoni può stupire ai Giochi, è giovane ma già pronto; Milano Cortina 2026: Warner Bros. Discovery porta l’Olimpiade in diretta integrale su HBO Max.

Tina Maze ci porta nelle prove veloci dello sci alpino delle Olimpiadi di Milano-CortinaGoggia ha ancora tanto margine per migliorare, Brignone sta facendo un gran lavoro. Non riesco nemmeno a immaginare un percorso così non avendo avuto uno stop simile. Intervista alla bicampionessa o ... ilfoglio.it

Tina Maze un po' delusa dalla sua piramide degli sport invernali Come sarebbe la vostra #WinterSport #MilanoCortina2026 #Olympics #Olimpiadi #Maze x.com

“Cortina in una parola” Per @iamsofiagoggia è “poesia”. Dalla seggiovia a tre posti di Pomedes, all’alba sulle Tofane, ogni momento qui è un’emozione unica. #FondazioneCortina #Cortina #SofiaGoggia #SciAlpino #WorldCup - facebook.com facebook