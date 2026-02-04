Timothée Chalamet presenta a Parigi Marty Supreme dopo la vittoria del Golden Globe

Timothée Chalamet ha portato a Parigi il suo nuovo film, “Marty Supreme”, durante la prima ufficiale. Centinaia di fan si sono radunate per vedere l’attore, che ha sfilato sul tappeto rosso tra fotografie e sorrisi. L’attesa è alta, e Chalamet ha mostrato di essere in forma dopo aver vinto il Golden Globe. La serata si è conclusa con entusiasmo tra applausi e selfie.

(LaPresse) Timothée Chalamet ha presentato a Parigi il film " Marty Supreme ", accolto da una folla di fan in occasione della prima. L'attore ha recentemente vinto il suo primo Golden Globe grazie all'interpretazione di Marty Mauser, un talentuoso giocatore di ping pong deciso a spingersi fino al titolo di campione del mondo. Prima della proiezione, Chalamet e il regista Josh Safdie si sono intrattenuti con il pubblico, firmando autografi e scattando selfie con i fan, trasformando l'evento in un momento di grande entusiasmo.

