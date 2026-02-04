Tieni sempre attivo l’NFC sul tuo smartphone? Stai attento potrebbero rubarti tutto con questo sistema

Negli ultimi mesi in Italia cresce la paura dei borseggiatori tecnologici. Questi ladri usano dispositivi come Pos portatili o smartphone per svuotare i portafogli senza toccare le vittime. Molti cittadini non si rendono conto di quanto sia facile essere vittime di questi furti digitali, basta che lascino attivo l’NFC sul telefono. Basta poco per perdere tutto in pochi secondi.

Negli ultimi mesi si è diffusa anche in Italia una nuova paura urbana: quella dei borseggiatori “ tecnologici ”, capaci di rubare denaro senza toccarti, usando un Pos portatile o persino uno smartphone. Le segnalazioni arrivano soprattutto da Napoli e da zone turistiche molto affollate, e raccontano addebiti da 50 euro comparsi all’improvviso sull’app della banca. Non si tratta di magia né di clonazioni sofisticate, ma di un uso illecito dei sistemi di pagamento contactless. Il fenomeno esiste davvero, anche se è molto più complesso di quanto spesso venga raccontato online. Capire come funziona è il primo passo per ridimensionare l’allarme e difendersi in modo consapevole. 🔗 Leggi su Screenworld.it

