I Philadelphia 76ers hanno ceduto Jared McCain agli Oklahoma City Thunder. La mossa cambia gli equilibri della squadra e apre nuove possibilità per entrambe le franchigie. McCain si prepara a iniziare una nuova avventura, mentre gli Thunder sperano di rafforzare il proprio roster con il giovane talento. Nel frattempo, SGA si ferma, lasciando un vuoto importante in Oklahoma City.

Il passaggio di Jared McCain dai Philadelphia 76ers agli Oklahoma City Thunder segna una svolta significativa per la dinamica del roster e per le prospettive di sviluppo futuro. La trattativa, confermata da Shams Charania, sfrutta il patrimonio di asset dei Thunder per investire su una guardia giovane con margini di crescita concreti, restando in linea con una strategia orientata al lungo periodo. Gli Oklahoma City Thunder hanno acquisito Jared McCain dai Philadelphia 76ers in cambio di una scelta al primo giro nel prossimo Draft (originariamente attribuita ai Rockets) e di tre future scelte al secondo giro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Thunder: arriva Jared McCain 76ers, SGA si ferma

