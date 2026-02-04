‘The touch of vision’ Nello Petrucci in mostra alla galleria Portanova12 di Bologna

Questa mattina a Bologna si è aperta la mostra personale di Nello Petrucci, artista conosciuto per il suo stile urbano e il suo lavoro nel cinema. L’esposizione, intitolata “The Touch of Vision”, si trova alla galleria Portanova12 e coincide con l’anteprima di Arte Fiera, inserendosi nel programma di ART CITY. Petrucci, originario di Napoli, porta a Bologna alcune delle sue creazioni più recenti, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Giovedì 5 febbraio, in concomitanza con l'anteprima di Arte Fiera e nel vivo del programma di ART CITY, la galleria Portanova12 presenta ' The Touch of Vision ', la prima personale bolognese del poliedrico street artist e filmmaker partenopeo Nello Petrucci. Un'esposizione catartica e sperimentale, in dialogo con l'identità culturale della città, che nasce dall'urgenza di diffondere 'il verbo dell'amore' in un periodo storico segnato da conflitti, divisioni, paura, perdita di senso e smarrimento. La mostra. The Touch of Vision prende forma come gesto poetico che torna all'essenza, invitandoci a riscoprire noi stessi in relazione agli altri, attraverso un linguaggio ispirato dall'amore.

