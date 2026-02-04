Giovedì 5 febbraio, alla galleria Portanova12 di Bologna, si apre la prima mostra personale di Nello Petrucci, il noto street artist e filmmaker di Napoli. L’esposizione, intitolata ‘The Touch of Vision’, coincide con l’anteprima di Arte Fiera e il momento più vivo di ART CITY. Petrucci porta in città le sue opere, che mescolano arte urbana e cinema, attirando l’attenzione di molti appassionati. La mostra rimarrà aperta per alcuni giorni, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire un talento che unisce immagin

Giovedì 5 febbraio, in concomitanza con l’anteprima di Arte Fiera e nel vivo del programma di ART CITY, la galleria Portanova12 presenta ‘ The Touch of Vision ‘, la prima personale bolognese del poliedrico street artist e filmmaker partenopeo Nello Petrucci. Un’esposizione catartica e sperimentale, in dialogo con l’identità culturale della città, che nasce dall’urgenza di diffondere ‘il verbo dell’amore’ in un periodo storico segnato da conflitti, divisioni, paura, perdita di senso e smarrimento. La mostra. The Touch of Vision prende forma come gesto poetico che torna all’essenza, invitandoci a riscoprire noi stessi in relazione agli altri, attraverso un linguaggio ispirato dall’amore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘The touch of the vision’, Nello Petrucci in mostra alla galleria Portanova12 di Bologna

