The Last of Us ecco chi interpreterà Manny nella terza stagione dopo l' addio di una star

La terza stagione di The Last of Us si prepara a tornare con un nuovo volto. Dopo l’addio di Danny Ramirez, i produttori hanno deciso di cercare un nuovo attore per interpretare Manny. La scelta sarà annunciata a breve, mentre i fan attendono di scoprire come evolverà la storia. La produzione ha già iniziato le prove con il nuovo interprete, che prenderà il posto dell’attore uscente.

Dopo l'abbandono di Danny Ramirez, la produzione della serie ha dovuto optare per un recasting del personaggio in vista del suo ritorno nella storia della terza stagione in arrivo Come avevamo già riportato, Danny Ramirez non riprenderà i panni del personaggio di Manny nella terza stagione di The Last of Us in arrivo su HBO. Tuttavia, adesso sappiamo chi prenderà il suo posto. Jorge Lendeborg Jr. interpreterà il compagno di Abby, abile tiratore, nella terza stagione di The Last of Us, mentre anche Clea DuVall (Poker Face) si è unita al cast nel ruolo di una Seraphite. Curiosamente, come Ramirez prima di lui, anche Lendeborg Jr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Last of Us, ecco chi interpreterà Manny nella terza stagione dopo l'addio di una star Approfondimenti su The Last of Us Season 3 C’è posta per te, nella terza puntata Alessandra Amoroso e le star de La forza di una donna Nella terza puntata di C’è posta per te 2026, in onda su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi, si alterneranno momenti di emozione e confronto. 2025, i divorzi delle star: ecco chi si è detto "addio" quest'anno Nel 2025, molte celebrità hanno scelto di separarsi, segnando un anno di cambiamenti nelle loro vite private. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su The Last of Us Season 3 Argomenti discussi: La terza stagione di The Last of Us potrebbe essere l'ultima, come suggerito dal boss di HBO; Se state aspettando la terza parte di The Last of Us ci sono grosse novità per voi; La serie TV di The Last of Us potrebbe concludersi con la terza stagione; The Last of Us vicina alla cancellazione? La risposta di HBO preoccupa i fan. The Last of Us, ecco chi interpreterà Manny nella terza stagione dopo l'addio di una starDopo l'abbandono di Danny Ramirez, la produzione della serie ha dovuto optare per un recasting del personaggio in vista del suo ritorno nella storia della terza stagione in arrivo ... movieplayer.it The Last of Us 3, scelto il volto che sostituirà un personaggio chiave: arriva anche una star nella terza stagioneLa produzione HBO ha scelto chi prenderà il posto di Danny Ramirez nella terza stagione della serie: un cambio forzato, ma spazio anche a un nuovo ingresso. libero.it Mio fratello è un vichingo – The Last Viking arriverà nelle sale italiane dal 26 marzo grazie a Plaion Pictures. Link in bio > #film / #cinema #movie #cinematography #hollywood #recensione #anteprima #netflix #instagood #director #filmmaker #instamovies #vi - facebook.com facebook The Last of Us ha ricevuto il trattamento demake, ed è giocabile via browser x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.