The Acolyte questa scena tagliata avrebbe chiarito la svolta politica dei Jedi?

La scena tagliata di The Acolyte avrebbe potuto cambiare le carte in tavola sulla direzione politica dei Jedi. Anche se il pubblico ha accolto con entusiasmo alcune parti della serie, ormai è certo che non ci sarà una seconda stagione. Tuttavia, quella scena eliminata dal finale avrebbe potuto dare una svolta diversa alla narrazione futura, lasciando aperta la possibilità di approfondimenti ancora non realizzati. Intanto, l’arrivo della serie su streaming ha diviso i fan, tra chi spera ancora in un seguito e chi vede nella decisione di chiudere la storia una scelta definitiva.

Nonostante sia piaciuta a una fetta di appassionati della saga, The Acolyte non proseguirà con una seconda stagione, ma una scena tagliata dal finale poteva indirizzare il corso della narrazione futura L'arrivo di The Acolyte in streaming qualche anno fa ha diviso ampiamente i fan di Star Wars, alcuni dei quali chiedono ancora a gran voce un continuo della storia. Ora, alcuni dettagli aggiuntivi tratti dal nuovo libro The Art of Star Wars: The Acolyte di Kristin Baver hanno rivelato che il finale avrebbe dovuto originariamente includere una scena aggiuntiva che avrebbe spiegato meglio le azioni losche del Maestro Jedi Vernestra Rwoh (Rebecca Henderson).

