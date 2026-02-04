Questa mattina, ReLife ha annunciato di aver acquistato DomoLiving, il marchio di arredo tornato in mani italiane. L’operazione segna una svolta importante per il settore, che vede finalmente un’azienda italiana riprendere il controllo di un marchio storico. Nei prossimi mesi, ci si aspetta che ReLife investa per rilanciare DomoLiving e portare nuovi prodotti sul mercato.

**Un nuovo capitolo nella storia dell’economia italiana: ReLife acquisisce DomoLiving, il marchio di arredo domestico che torna in mano italiana.** Nel cuore di una settimana che ha visto l’Italia muovere passi significativi verso l’innovazione e il rinnovo economico, il gruppo ReLife, leader nel settore della ristrutturazione abitativa, ha annunciato l’acquisizione del marchio DomoLiving, noto per il suo impegno nel settore dell’arredo domestico. L’operazione, effettuata in un’ottica di consolidamento strategico, pone fine a una fase di separazione e apre una nuova pagina per il marchio, ormai connesso a un modello di business italiano, con sede operativa in Italia e con un forte sulle soluzioni sostenibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tg News – 4/2/2026

Approfondimenti su ReLife DomoLiving

L’Unione europea ora produce più energia elettrica con il solare e l’eolico che con le fonti fossili.

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, il TG3 ha commesso una gaffe incredibile su Serena Brancale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

TG - Operato ma non era necessario - 4/2/2026

Ultime notizie su ReLife DomoLiving

Argomenti discussi: Guerra Ucraina Russia, Rutte oggi a Kiev: vedrà Zelensky e parlerà al Parlamento; Tg News – 3/2/2026; Tg News – 3/2/2026; Tg News – 2/2/2026.

Tg News - 4/2/2026ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ucraina, colloqui produttivi ad Abu Dhabi - Sicurezza, Piantedosi: Ci vuole il fermo preventivo - ... notizie.tiscali.it

Tg Sport - 4/2/2026Tg Sport ... msn.com

Borsa italiana oggi: 30 gennaio 2026 https://finanzareport.it/news-e-mercati/borsa-italiana-oggi-30-gennaio-2026 facebook