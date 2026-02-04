Texas Instruments acquisisce Silicon Labs per 7,5 miliardi di dollari

Texas Instruments ha annunciato di aver acquistato Silicon Labs per 7,5 miliardi di dollari. L’operazione rappresenta una svolta importante nel settore dell’elettronica, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel campo delle tecnologie embedded e della connettività wireless. L’acquisizione, che coinvolge una delle aziende più importanti del settore, cambia gli equilibri di mercato e apre nuove sfide per i competitor italiani e internazionali.

Il mercato globale dell'elettronica ha subito uno dei suoi colpi più rilevanti degli ultimi anni: Texas Instruments ha annunciato l'acquisizione di Silicon Labs per 7,5 miliardi di dollari, un'operazione che segna un punto di svolta strategico per il settore delle tecnologie embedded e della connettività wireless. L'accordo, già formalizzato con un documento definitivo, prevede un corrispettivo di 231 dollari per azione, pagato interamente in contanti, e rappresenta una delle più grandi fusioni nel settore semiconduttori negli ultimi dieci anni. L'annuncio è arrivato alle 13:41 del 4 febbraio 2026, da Dallas, sede centrale di Texas Instruments, dove il CEO della società, che ha tenuto una conferenza stampa in diretta da una sala riunioni con vista sul campus industriale, ha descritto l'operazione come "una mossa di lungo termine per costruire un leader mondiale in tecnologie integrate per il mondo connesso".

