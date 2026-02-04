Test Sepang MotoGP | Honda in testa con Mir prima dell' arrivo della pioggia Yamaha si ferma

Le prove a Sepang si sono concluse con Mir in testa, poco prima che arrivasse la pioggia. La Honda ha dimostrato di essere la più veloce, mentre Yamaha si è fermata prima di poter completare il lavoro. La pista umida ha interrotto le sessioni, lasciando incerte le reali possibilità delle varie case per il prossimo inizio di stagione.

Le sessioni di test collettivi a Sepang hanno evidenziato un quadro di evoluzione tecnica e di performance dei piloti e delle case motociclistiche, caratterizzati da miglioramenti significativi e da condizioni climatiche avverse che hanno influito sull'andamento complessivo. La giornata ha mostrato come l'incidenza della pioggia e delle alte temperature abbia avuto un ruolo decisivo sui tempi e sull’attività in pista, rivelando anche le nuove strategie aerodinamiche adottate dai team. In un contesto dominato dalla presenza di Joan Mir e dal miglioramento generale delle prestazioni Honda, spicca la sua capacità di ottenere un crono di 1'56"874. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa mattina a Sepang i piloti sono scesi in pista per le prime prove del test in vista della stagione 2026.

Il secondo giorno di test a Sepang si conclude con Joan Mir in testa, anche se la pioggia ha complicato molto le cose.

MotoGP 2026 Sepang Test | Toprak best Yamaha driver!

