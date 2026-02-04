Test MotoGP Mir il più veloce in Malesia Sorpresa Yamaha | ferma per ragioni di sicurezza

La prima giornata di test a Sepang si apre con sorpresa. Mir, della Honda, mette a segno il giro più veloce, sorprendendo tutti. Yamaha, invece, decide di fermarsi per motivi di sicurezza, lasciando spazio a qualche incertezza. Bezzecchi e Bagnaia si posizionano rispettivamente sesto e ottavo, senza però riuscire a staccare il passo dei leader.

Yamaha ferma ai box, Honda davanti a tutti: i marchi giapponesi sono protagonisti per motivi diversi durante il secondo giorno di test pre stagionali MotoGP a Sepang. Momento difficile per la casa di Iwata, che non ha fatto girare le sue M1 sul circuito malese. Una scelta dettata da ragioni di sicurezza. Joan Mir, invece, fa sorridere il colosso Hrc fermando il cronometro in 1’56”874. Lo spagnolo sigla il giro più veloce nella mattinata, mentre la pioggia pomeridiana impedisce miglioramenti. Seguono le Ducati VR46: Franco Morbidelli (+0.109) precede Fabio Di Giannantonio (+0.175). Quarto Pedro Acosta, distante 242 millesimi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

