Test MotoGP Mir il più veloce in Malesia Sorpresa Yamaha | ferma per ragioni di sicurezza

La prima giornata di test a Sepang si apre con sorpresa. Mir, della Honda, mette a segno il giro più veloce, sorprendendo tutti. Yamaha, invece, decide di fermarsi per motivi di sicurezza, lasciando spazio a qualche incertezza. Bezzecchi e Bagnaia si posizionano rispettivamente sesto e ottavo, senza però riuscire a staccare il passo dei leader.

Yamaha ferma ai box, Honda davanti a tutti: i marchi giapponesi sono protagonisti per motivi diversi durante il secondo giorno di test pre stagionali MotoGP a Sepang. Momento difficile per la casa di Iwata, che non ha fatto girare le sue M1 sul circuito malese. Una scelta dettata da ragioni di sicurezza. Joan Mir, invece, fa sorridere il colosso Hrc fermando il cronometro in 1’56”874. Lo spagnolo sigla il giro più veloce nella mattinata, mentre la pioggia pomeridiana impedisce miglioramenti. Seguono le Ducati VR46: Franco Morbidelli (+0.109) precede Fabio Di Giannantonio (+0.175). Quarto Pedro Acosta, distante 242 millesimi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa mattina a Sepang i piloti sono scesi in pista per le prime prove del test in vista della stagione 2026.

Il secondo giorno di test a Sepang si conclude con Joan Mir in testa, anche se la pioggia ha complicato molto le cose.

MotoGP 2026. Resoconto del 2° giorno di test ufficiali a Sepang: tutte le Yamaha ferme ai box (problemi al motore), la Honda di Joan Mir 1ª (e vicina al record della pista di ...Ha piovuto a Sepang. Problemi alla M1 di Quartararo hanno fatto decidere alla Casa giapponese di controllare tutte le moto. Morbidelli-Diggia 2° e 3°, Bagnaia 8° e Marc Márquez 15° ... moto.it

MotoGP, Joan Mir svetta nel day-2 dei test a Sepang. La pioggia rovina i piani in Malesia, Yamaha non giraSi è concluso il secondo giorno di test ufficiali di MotoGP a Sepang, in Malesia. Sul circuito asiatico si sono svolte due sessioni, distinte tra mattina ... oasport.it

MOTOGP, TEST DI SEPANG - JOAN MIR IL PIÙ VELOCE DEL SECONDO GIORNO Nel secondo giorno dei test di Sepang, caratterizzato dall'assenza di tutti i piloti Yamaha e a fine turno dalla pioggia, il pilota più veloce è stato Joan Mir con la sua Honda. - facebook.com facebook

