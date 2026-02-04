Terremoto del 1908 la Regione avvia il restauro della baracca simbolo all' Annunziata

La Regione ha dato il via al restauro della baracca simbolo del terremoto del 1908. La struttura in legno, situata all’Annunziata, sarà sistemata per preservare la memoria di quella notte tragica. Il presidente Renato Schifani ha firmato l’incarico ai lavori di restauro conservativo, che riguarderanno la struttura costruita nel 1909. Ora si attende che i lavori partano per restaurare e tutelare un pezzo importante della storia locale.

La durata degli interventi nella struttura, realizzata un anno dopo il sisma che rase al suolo Messina, è stimata sui due mesi Al via il restauro della baracca simbolo del terremoto del 1908. La struttura commissariale per il risanamento, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani, ha affidato i lavori per il restauro conservativo della struttura in legno dell'Annunziata, realizzata nel 1909 dopo il terremoto che rase la città e diventata simbolo della volontà di rinascita di una comunità messa in ginocchio dalla tragedia. La durata degli interventi nella baracca, disabitata da decenni, è di circa due mesi.

