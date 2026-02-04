Terni rubano quattro paia di occhiali di marca al centro commerciale | arrestati

Due uomini stranieri sono finiti in manette ieri pomeriggio a Terni. Gli agenti della polizia di stato li hanno arrestati dopo averli trovati in possesso di quattro paia di occhiali di marca rubati nel centro commerciale il 31 gennaio. I due sono accusati di aver messo a segno il furto aggravato e ora si trovano in cella in attesa di processo.

