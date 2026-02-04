Terni rubano quattro paia di occhiali di marca al centro commerciale | arrestati
Due uomini stranieri sono finiti in manette ieri pomeriggio a Terni. Gli agenti della polizia di stato li hanno arrestati dopo averli trovati in possesso di quattro paia di occhiali di marca rubati nel centro commerciale il 31 gennaio. I due sono accusati di aver messo a segno il furto aggravato e ora si trovano in cella in attesa di processo.
Due cittadini stranieri sono stati arrestati dagli agenti della polizia di stato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti sono stati ritenuti responsabili di un furto aggravato in concorso, commesso – lo scorso 31 gennaio - all’interno di un centro commerciale. Gli addetti alla vigilanza di un.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondimenti su Terni Rubano occhiali
Rubano soldi e un giubbino di marca da un’auto: subito arrestati
Rubano portafogli e si precipitano a prelevare al bancomat: due donne arrestate al centro commerciale di Arese
Ultime notizie su Terni Rubano occhiali
Terni, furti in sette negozi tra Narni Scalo e Terni: i carabinieri arrestano quattro ladri stranieriTERNI - In poche ore hanno messo a segno una raffica di furti all’interno di diversi negozi. Prima in un discount di Narni-Scalo, poi in quattro negozi d’abbigliamento all’interno del centro ... ilmessaggero.it
Parco urbano Cardeto Bruno Galigani | Terni - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.