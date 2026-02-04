Tennis | Piraino elimina in ottavi a Tenerife sconfitto in tre set da un avversario di livello superiore

Mercoledì pomeriggio, sul campo centrale di Tenerife, Piraino ha eliminato un avversario di livello superiore negli ottavi di finale del Challenger 75. Ha vinto in tre set, ma alla fine è stato sconfitto, comunque, da un giocatore più forte. La partita si è svolta sotto un cielo incerto, con sprazzi di sole tra le nuvole, e ha regalato emozioni agli appassionati presenti.

Mercoledì 4 febbraio 2026, sotto un cielo incerto che lasciava filtrare sprazzi di sole tra nuvole basse, il campo centrale del Challenger 75 di Tenerife ha ospitato uno dei match più attesi della settimana: il derby tra due tennisti italiani di livello, ma con traiettorie diverse. A scendere in campo era Gabriele Piraino, il 22enne palermitano, reduce da una settimana intensa e piena di emozioni. Il suo obiettivo era chiaro: superare il turno, proseguire la sua ascesa nel circuito ATP e rilanciare la sua candidatura per entrare tra i primi 100 del mondo. Ma davanti a lui c’era un avversario che non si lascia impressionare dai giovani talenti: Stefano Travaglia, 34 anni, numero 178 al mondo, con un best ranking a 60, un’esperienza che si misura in decenni di match sulle piste veloci di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis: Piraino elimina in ottavi a Tenerife, sconfitto in tre set da un avversario di livello superiore Approfondimenti su Piraino Tenerife Aryna Sabalenka sulla sfida contro Nick Kyrgios: “Stiamo portando il tennis ad un livello superiore” Aryna Sabalenka, numero 1 WTA, si è espressa sul confronto con Nick Kyrgios, definendolo una sfida che eleva il livello del tennis. LIVE Cobolli-Rublev 3-6, 4-6, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: romano sconfitto in due set Segui in tempo reale la partita Cobolli-Rublev, conclusa con la vittoria dello sfidante in due set. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Piraino Tenerife Tennis, torneo di Tenerife: il palermitano Piraino si ferma agli ottavi di finaleKo nel derby azzurro con Stefano Travaglia. L'esperto ascolano si è imposto in un'ora e quaranta minuti di gioco con un doppio 6-3 ... palermotoday.it Tennis Itf Combined: Piraino e Bondioli in semifinale nel maschile, Brancaccio nel femminileGiornate intense sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, dove si sta svolgendo il quarto dei sei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati ... unionesarda.it Prima vittoria a Tenerife per Gabriele Piraino. Il classe 2003 di Palermo ha battuto all’esordio in main draw Alibek Kachmazov per 7-6(2) 6-7(3) 6-2 in 2 ore e 43 minuti di gioco #tennis #TenerifeChallenger #ATPChallenger #Tenerife#TenerifeDespiertaEm - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.