Tennis giovanile Circuito Super Slam Vangi al top Cane protagonista | batte Santini

Al via la stagione giovanile di tennis in Toscana con il Circuito Super Slam, che ha riempito i campi di partecipanti e pubblico. Vangi si conferma in testa, mentre Cane si impone vincendo contro Santini. La competizione ha attirato molti giovani talenti pronti a mettersi in mostra.

Grande partecipazione al Circuito Super Slam - Memorial Gino Bertolucci promosso da Fitp Toscana al classico appuntamento che dà il via alla stagione giovanile. Nell’ Under 12 maschile è stato il quarto favorito Ettore Vangi (3.5 Cs Anchetta Firenze) a prevalere su Lorenzo Micheli (4nc Ct Lucca) per 6-1 6-3. Nell’ under 12 femminile conquista il trofeo Vittoria Maria Casini (L. Livorno) che supera nel bellissimo match conclusivo Sofia Bondielli 6-4 3-6 10-4. A livello under 10 Sara Ramacciotti (Ct Lucca) prevale su Olimpia Rosco (Ct Pontedera) per 6-3 6-1 e nel maschile Dylan Cane (Pol. Fi Ovest) batte nettamente Francesco Santini (Ct Montecatini). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

