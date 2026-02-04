Tennis giovanile Circuito Super Slam Vangi al top Cane protagonista | batte Santini

Al via la stagione giovanile di tennis in Toscana con il Circuito Super Slam, che ha riempito i campi di partecipanti e pubblico. Vangi si conferma in testa, mentre Cane si impone vincendo contro Santini. La competizione ha attirato molti giovani talenti pronti a mettersi in mostra.

Grande partecipazione al Circuito Super Slam - Memorial Gino Bertolucci promosso da Fitp Toscana al classico appuntamento che dà il via alla stagione giovanile. Nell’ Under 12 maschile è stato il quarto favorito Ettore Vangi (3.5 Cs Anchetta Firenze) a prevalere su Lorenzo Micheli (4nc Ct Lucca) per 6-1 6-3. Nell’ under 12 femminile conquista il trofeo Vittoria Maria Casini (L. Livorno) che supera nel bellissimo match conclusivo Sofia Bondielli 6-4 3-6 10-4. A livello under 10 Sara Ramacciotti (Ct Lucca) prevale su Olimpia Rosco (Ct Pontedera) per 6-3 6-1 e nel maschile Dylan Cane (Pol. Fi Ovest) batte nettamente Francesco Santini (Ct Montecatini). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis giovanile. Circuito Super Slam, Vangi al top. Cane protagonista: batte Santini Approfondimenti su Circuito Super Slam Alcaraz batte super Djokovic e vince gli Australian Open 2026: è il più giovane della storia con tutti e 4 gli Slam Carlos Alcaraz ha sconfitto Novak Djokovic in finale agli Australian Open 2026, diventando il più giovane di sempre a vincere tutti e quattro gli Slam. L'età dell'oro del tennis azzurro, dalla vittoria Slam di Schiavone a Parigi alla Top 5 di Musetti: 15 anni di trionfi e record L’età dell’oro del tennis italiano si è consolidata negli ultimi quindici anni, dai trionfi di Francesca Schiavone a Parigi alle prestazioni di Musetti tra i primi cinque al mondo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Circuito Super Slam Argomenti discussi: I giovani talenti del Circolo Tennis Rovigo in campo per il campionato promozionale Fitp Junior Program; Tennis giovanile. Circuito Super Slam, Vangi al top. Cane protagonista: batte Santini. Tennis giovanile. Circuito Super Slam, Vangi al top. Cane protagonista: batte SantiniGrande partecipazione al Circuito Super Slam - Memorial Gino Bertolucci promosso da Fitp Toscana al classico appuntamento che dà ... lanazione.it Il grande tennis giovanile a Castiglion Fiorentino con il torneo Super Next Gen ItaliaIl prestigioso torneo giovanile che si svolgerà al Tennis Club Alfeo Tanganelli di Castiglion Fiorentino è stato presentato questa mattina in Comune alla presenza del Sindaco Mario Agnelli, del Vice ... lanazione.it First race of the 2026 seaons !! WSK Super Master Series at Circuito Internazionale Napoli KZ2 Drivers : Giuseppe Palomba Angelo Lombardo Daniel Vasile Andrea Pirovano & Sportinphoto Kart Photo-Agency @Vitiracing - @new_lineracing - @ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.