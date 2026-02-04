Tennis Australia | accordo con PTPA causa controversia negli Slam replica dei giocatori
Tennis Australia ha firmato un accordo con la PTPA, scatenando reazioni contrastanti tra i giocatori. La decisione arriva in un momento delicato per il circuito dei grandi Slam, che si trovano a dover gestire una frattura interna tra chi sostiene questa alleanza e chi invece la vede come un tradimento. La disputa mette in discussione il futuro delle relazioni tra i tennisti e le organizzazioni ufficiali, aprendo un nuovo capitolo nel mondo del tennis professionistico.
**Tennis Australia, l’accordo con la PTPA e la frattura nei Grandi Slam: un tradimento o un nuovo modello?** Nel cuore del grande Slam, in un momento in cui ogni partita, ogni punto, ogni decisione è scrutinizzato da un’intera comunità sportiva, un accordo tra Tennis Australia e la Professional Tennis Players Association (PTPA) sta facendo scuola. Un accordo che, per molti, rappresenta una forma di tradimento verso le istituzioni del tennis mondiale. Ecco cosa è successo: **Craig Tiley, il direttore della Australian Open**, ha firmato un accordo con la PTPA, una struttura fondata da Novak Djokovic, per ottenere informazioni utili a una class action contro il Grande Slam. 🔗 Leggi su Ameve.eu
