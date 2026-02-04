Telstar-Go Ahead Eagles Coppa d’Olanda 05-02-2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera si sfidano Telstar e Go Ahead Eagles in Coppa d’Olanda. La partita si gioca alle 20:00 e mette in palio un posto nelle semifinali. La scorsa stagione, la squadra olandese più sorprendente è stata proprio quella di Go Ahead Eagles, che ha vinto contro ogni pronostico. Ora, le due formazioni si affrontano in una sfida che promette emozioni e tensione. Le formazioni ufficiali sono pronte, e i tifosi aspettano di scoprire chi avanzerà nel torneo.

Telstar e Go Ahead Eagles, la squadra che ha vinto a sorpresa la scorsa edizione, si giocano un posto in semifinale. I campioni in carica hanno avuto bisogno dei rigori per superare gli ultimi due turni, mentre i padroni di casa hanno ottenuto tre facili vittorie nelle prime tre partite della competizione, raggiungendo questa fase.

