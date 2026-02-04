Questa sera alle 20:00 si sfidano Telstar e Go Ahead Eagles negli ottavi di finale della Coppa d’Olanda. La squadra che ha vinto a sorpresa la scorsa edizione cerca di passare il turno e avvicinarsi alla semifinale. Le formazioni sono pronte, e il match promette emozioni. Gli appassionati sono già in tensione, aspettando di capire chi avanzerà nel torneo.

Telstar e Go Ahead Eagles, la squadra che ha vinto a sorpresa la scorsa edizione, si giocano un posto in semifinale. I campioni in carica hanno avuto bisogno dei rigori per superare gli ultimi due turni, mentre i padroni di casa hanno ottenuto tre facili vittorie nelle prime tre partite della competizione, raggiungendo questa fase. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Telstar-Go Ahead Eagles (Coppa d’Olanda, 05-02-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Telstar GoAheadEagles

Questa sera alle 21, i portoghesi dello Sporting Braga scendono sul campo dei Go Ahead Eagles in Olanda per la prima delle due sfide degli ottavi di Europa League.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Telstar GoAheadEagles

Argomenti discussi: Kostons brace lifts Zwolle into ninth as Telstar slip; Telstar-Go Ahead Eagles (Coppa d’Olanda, 05-02-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici; Telstar vs Go Ahead Eagles Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | KNVB Beker 05-02-2026; Telstar-Go Ahead Eagles Coppa d’Olanda 05-02-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici.

Preview: Telstar vs. Go Ahead Eagles - prediction, team news, lineupsSports Mole previews Thursday's KNVB Beker clash between Telstar and Go Ahead Eagles, including predictions, team news and possible lineups. sportsmole.co.uk

Bitesize Prediction: Telstar vs Go Ahead Eagles – 05/02/26Goal to be scored in both halves Odds: 2/3 @ 1xBet Two camps who will turn their attention back to KNVB Beker action on Thursday night, Telstar will welcome the Go Ahead Eagles to Velsen. Starting ... soccernews.com

Risultati ottava e ultima giornata di UEFA Europa League: 1) Celtic-Utrecht 4-2 2) Stoccarda-Young Boys 3-2 3) Porto-Rangers 3-1 4) Lione-Paok Salonicco 4-2 5) Stella Rossa-Celta Vigo 1-1 6) Midtjylland-Dinamo Zagabria 2-0 7) Go Ahead Eagles-Braga 0-0 facebook