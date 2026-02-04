Telegram’s Durov says Spanish social media plans weaponise safety

Pavel Durov, fondatore di Telegram, ha criticato duramente le nuove proposte del governo spagnolo. Durov sostiene che queste misure puntano a usare la sicurezza come arma contro gli utenti. A Madrid, Durov ha espresso il suo disappunto, criticando le intenzioni di Sanchez e mettendo in guardia contro possibili abusi. La polemica si accende nel mondo dei social media, con Telegram che difende la privacy e la libertà degli utenti.

The proposal by Sanchez to criminalise the use of algorithms deemed as amplifying harmful content would allow governments to control what users see, said Durov, who is based in Dubai. “These aren’t safeguards; they’re steps toward total control. We’ve seen this playbook before - governments weaponizing “safety” to censor critics,” he wrote on Telegram. Sanchez said in Dubai on Tuesday that his plans were in line with a “Coalition of the y Willing” of likeminded European countries wanting to clean up social media. His wider campaign against disinformation began earlier and was instigated by what he described as a right-wing smear campaign against his family over the investigation of his wife Begona Gomez for influence peddling. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Telegram’s Durov says Spanish social media plans weaponise safety Approfondimenti su Telegram Durov Brand Safety nei Social Media: un’analisi critica dell’esperienza dei consumatori. Mr Telegram ha 100 figli, la battaglia di Pavel Durov contro l’infertilità globale Pavel Durov, fondatore di Mr Telegram, si unisce alla lista di imprenditori con numerosi figli, come Elon Musk. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Telegram Durov Argomenti discussi: TASS (TELEGRAM) * ELON MUSK HA RIBADITO L'AVVERTIMENTO DEL CO-FONDATORE DI TELEGRAM PAVEL DUROV, L'APPLICAZIONE WHATSAPP NON È SICURA; Musk concorda con Durov di Telegram sul fatto che WhatsApp non sia sicuro. Telegram, Durov attacca Sánchez e la nuova legge spagnola sui social: Minaccia la libertà onlineIl fondatore di Telegram critica duramente la proposta del governo Sánchez che limita l’accesso dei minori e responsabilizza i gestori di social network, denunciando rischi di censura e raccolta dati ... msn.com Telegram's Durov says Spanish social media plans weaponise safetyBy Aislinn Laing MADRID, Feb 4 (Reuters) - Telegram founder Pavel Durov on Wednesday joined Elon Musk in publicly criticising plans by Spanish Prime Minister Pedro Sanchez to ban social media access ... msn.com DUROV VS MUSK Secondo indiscrezioni, Pavel Durov, l'inventore di TELEGRAM, avrebbe rinunciato a un accordo da 300 milioni di dollari che avrebbe integrato l'intelligenza artificiale Grok di Elon Musk nella piattaforma. Il principale punto di contesa era la facebook La polizia sta facendo irruzione nell'ufficio di X a Parigi. La #Francia è l'unico paese al mondo che perseguita criminalmente tutti i #socialnetwork che permettono un certo grado di libertà ( #Telegram, #X, #TikTok...). Non commettere errori: questo non è un pa x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.