La ripresa di Kenan Yildiz richiederà più tempo del previsto. Dopo l'infortunio subito contro il Parma, le sue condizioni continuano a preoccupare e i tempi di recupero si allungano. La società non ha ancora fissato una data precisa per il suo ritorno in campo, ma è chiaro che dovrà aspettare ancora alcune settimane prima di poter tornare a giocare.

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Kenan Yildiz dopo l’infortunio accusato contro il Parma: le ultimissime. Si è visto costretto ad alzare bandiera bianca al termine del primo tempo della sfida contro il Parma e ora le condizioni fisiche di Kenan Yildiz tengono in apprensione la Juve. In realtà, l’infortunio occorso al numero 10 bianconero è meno grave del previsto, ma il suo rientro in campo rischia di slittare. Spalletti e Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it Il 20enne di Ratisbona ha rimediato un affaticamento muscolare e, visti i tantissimi impegni in programma, lo staff medico della Juventus avrebbe intenzione di seguire la linea della prudenza e di non rischiare ricadute. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Tegola Yildiz, tempi di recupero più lunghi: c'è la data del rientro

