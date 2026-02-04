Tecnocasa cresce Pronti 1.200 posti
Tecnocasa annuncia l’assunzione di 1.200 persone. Andrea Pasquali, il presidente, conferma che l’azienda sta crescendo e sta cercando nuovo personale. La notizia arriva in un momento di ripresa per il settore immobiliare, e l’azienda si prepara a rafforzare il suo team.
L’immobiliare assume. L’annuncio arriva direttamente dalle parole di Andrea Pasquali, amministratore delegato Tecnocasa Holding. "Per quanto riguarda le previsioni di sviluppo delle reti immobiliari del nostro Gruppo, nel 2026 contiamo di aprire circa 200 nuove agenzie. Di queste circa 20-25 saranno agenzie specializzare in immobili per l’impresa. Per il prossimo anno abbiamo un piano di ricerca di circa 1.000-1.200 collaboratori per soddisfare le esigenze legate alle nuove aperture e continuare ad alimentare le risorse all’interno degli uffici già esistenti. In questo modo prevediamo di raggiungere la quota di 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
