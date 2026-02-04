Teatro Garage ospita Lo scettro di Zeus nuovo spettacolo teatrale di Teresa Vatavuk

Mercoledì 4 febbraio, il Teatro Garage apre le porte a “Lo scettro di Zeus”, la nuova commedia di Teresa Vatavuk. La scena prende vita con gli dei dell’Olimpo che si scontrano, tradiscono e vivono passioni intense, in un mix di mitologia e umorismo. Lo spettacolo, che debutta il 7 febbraio, si presenta come un racconto divertente e pieno di colpi di scena, pronto a far ridere e riflettere il pubblico.

**"Lo scettro di Zeus" al Teatro Garage: una commedia mitologica in scena dal 7 febbraio** Mercoledì 4 febbraio, con un cielo nuvoloso e un tempo inquieto, il Teatro Garage accoglie in sala Diana il nuovo spettacolo di Teresa Vatavuk: *"Lo scettro di Zeus"*, un'opera teatrale ispirata alla mitologia greca, in cui gli dei vivono, agiscono e si scontrano in un universo pieno di passioni, tradimenti e sventure. Il teatro, con sede in Via Paggi, 43b, presenta la commedia nel periodo compreso tra il 7 e l'8 febbraio 2026, con due rappresentazioni: sabato alle 21, domenica alle 17. La storia racconta la crisi del mondo divino, provocata dall'abbandono di Zeus per la moglie Era, che lo ha tradito ancora una volta.

