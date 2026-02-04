Teatro Eliseo magia per i più piccoli con Elsa e il Castello di Ghiaccio

Il Teatro Eliseo si prepara ad accogliere bambini e famiglie venerdì 6 febbraio alle 20:00 con uno spettacolo gratuito. Si tratta di “Elsa e il Castello di Ghiaccio”, un musical ispirato a Frozen, pensato per far vivere ai più piccoli un’avventura magica e coinvolgente.

Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 20:00 il Teatro Eliseo apre le porte a un evento speciale dedicato ai bambini e alle famiglie: "Elsa e il Castello di Ghiaccio" – Il Musical, spettacolo gratuito ispirato a Frozen – Il regno di ghiaccio.

