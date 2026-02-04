Tazzari guarda alla Serbia La ministra arriva in città | Pronti a una trattativa

La ministra di Tazzari è arrivata in città e ha annunciato che sono pronti a negoziare con la Serbia. La società imolese, specializzata in componenti per auto e veicoli elettrici, punta a espandersi nel paese balcanico come possibile nuova base industriale. I vertici dell’azienda vogliono capire se ci sono le condizioni per avviare trattative concrete e portare lì parte della produzione.

La Serbia potrebbe diventare la prossima frontiera industriale per Tazzari, il gruppo imolese leader nella produzione di componenti per auto e di vetture elettriche. Lo annuncia la ministra dell’Economia serba, Adrijana Mesarovic, in visita allo stabilimento di via Selice, spiegando che la Serbia è "il Paese più interessante" per l’azienda in vista di ulteriori investimenti sui quali però la Fiom-Cgil di Imola chiede di vederci chiaro pur senza particolari allarmismi. "Mi aspetto che nei prossimi 15 giorni siano in Serbia, dove continueremo i colloqui e avvieremo una trattativa aperta e faremo sicuramente pressione affinché sia proprio la Serbia il Paese prescelto – afferma nel frattempo la ministra in riferimento ai vertici dell’azienda –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tazzari guarda alla Serbia. La ministra arriva in città: "Pronti a una trattativa" Approfondimenti su Tazzari Serbia Perugia, in attacco arriva la firma di Canotto. Giunti-Padova: trattativa alla stretta finale Il Perugia ha preso Luigi Canotto dall’Ascoli. Dossena Cagliari: sardi scatenati, torna anche il difensore! I dettagli della trattativa con il Como, ecco quando arriva in città Dossena Cagliari torna in rossoblù: dopo la trattativa con il Como, il difensore è pronto a unirsi alla squadra. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Tazzari Serbia Argomenti discussi: 'Gruppo Tazzari vuole investire in Serbia', la ministra visita Imola; 'Gruppo Tazzari vuole investire in Serbia', la ministra visita Imola.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.