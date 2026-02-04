Tari ecco dove la spazzatura costa di più

La tassa sulla spazzatura torna al centro delle polemiche in molte città italiane. Le famiglie si lamentano perché pagano di più, ma spesso i servizi non migliorano. La questione si fa sempre più calda, mentre i cittadini cercano risposte e chiarimenti.

Parecchio invisa alle famiglie italiane, la Tari è una delle tasse che fa più discutere. Spesso, purtroppo, alle cifre sborsate non corrispondono neppure i servizi attesi dai cittadini. Va poi detto che l'imposta sui rifiuti non è uguale in tutte le zone d'Italia, la cifra varia molto a seconda delle località, e questo non fa altro che provocare discussioni. Una recente indagine condotta dal Servizio politiche fiscali della Uil (Unione italiana del lavoro) ha evidenziato chiare disomogeneità e disparità territoriali che dovrebbero far riflettere. Fra l'altro, il 2026 dovrebbe essere l'anno dei cambiamenti per quanto concerne la Tari, poiché molti Comuni soppianteranno la vecchia imposta con la Tariffa puntuale sui rifiuti (Tarip): l'ammontare sarà calcolato sulla quantità di "rifiuti indifferenziati" prodotti dal cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Tari, ecco dove la spazzatura costa di piùCi sono località in cui la tassa costa addirittura il doppio rispetto ad altre città. Si va dai 180 ai 650 euro a seconda della zona ... ilgiornale.it

Tari 2025: ecco le città dove si paga di più e quelle dove si paga menoGenova si conferma la città metropolitana più costosa con 518 euro, mentre Bologna è la più economica. Milano sorprende con meno di 300 euro. La media nazionale della Tari sale a 350 euro ... italiaoggi.it

