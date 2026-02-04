Tari alle stelle a Pisa Sofia SUP | Città sporca e differenziata stabile nonostante le tariffe altissime

A Pisa le tariffe della Tari continuano a salire. Secondo uno studio della Uil, la città ha le spese più alte d’Italia, con circa 650 euro all’anno per famiglia. In cinque anni, l’aumento è stato del 59%, e tra il 2024 e il 2025 si prevede un altro incremento del 9,39%. Nonostante tutto, l’amministrazione afferma che la situazione della differenziata è stabile e che la città resta comunque sporca. La gente si chiede se i costi elevati portino davvero a una maggiore pulizia o siano solo un peso in più

I dati pubblicati sulla base dello studio della Uil non lasciano spazio a interpretazioni: Pisa è la città con la Tari più alta d’Italia, con una spesa media di circa 650 euro l’anno a famiglia, un aumento del 59% in cinque anni e un ulteriore +9,39% tra 2024 e 2025, il massimo consentito dalle.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Pisa Tari Tari e tariffe alle stelle, Reggio Calabria nella top 10 delle città italiane più care La tassa sui rifiuti a Reggio Calabria continua a salire. Poca differenziata e Tari alle stelle: perché Rimini ha un problema coi rifiuti (e cosa cambierà con la nuova tariffa puntuale) Rimini affronta ancora una volta sfide nella gestione dei rifiuti, con una raccolta differenziata che stenta a migliorare e tariffe TARI tra le più alte. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Pisa Tari Argomenti discussi: Tari e tariffe alle stelle, Reggio Calabria nella top 10 delle città italiane più care; Tari alle stelle in Sicilia: si paga fino a 521 euro senza avere però un servizio adeguato. Ecco l'importo della tassa nelle 9 città; Tari alle stelle, Reggio Calabria tra le 10 città più care d’Italia nel 2025; Genova: Tari alle stelle, ecco quanto pagano le famiglie. Tari alle stelle in Sicilia: si paga fino a 521 euro senza avere però un servizio adeguato. Ecco l'importo della tassa nelle 9 cittàNell'Isola le tariffe più care d'Italia per la tassa sui rifiuti. Lo studio Uil: Bollette salate a fronte di impianti insufficienti e disservizi cronici ... lasicilia.it Tari alle stelle, Reggio Calabria tra le 10 città più care d’Italia nel 2025Nel 2025 Reggio Calabria è risultata tra le 10 città italiane con la Tari più cara, facendo registrare una media di 494 euro per nucleo, a fronte di una media nazionale di 350 euro, collocandosi così ... reggiotv.it TARI alle stelle in Puglia e Basilicata: Brindisi, Barletta e Taranto tra le città più care. La Uil denuncia: “Sistema iniquo, servono riforme e investimenti” - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.