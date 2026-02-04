Tappa ad Armeno per la rassegna cinematografica itinerante Transumè

Questa settimana Armeno si anima con la rassegna cinematografica Transumè. La manifestazione, promossa dall’associazione Sportway Aps, porta in paese film dedicati alla transumanza. Gli organizzatori vogliono far conoscere questa tradizione, spiegando il suo valore economico, culturale e sociale. La serata si svolge in un clima informale, con pubblico di tutte le età che si avvicina per scoprire di più su questa antica pratica.

La rassegna cinematografica itinerante del progetto Transumè, promosso dall'associazione Sportway Aps e dedicato alla scoperta della transumanza e della sua valenza economica, culturale e valoriale, fa tappa ad Armeno.L'appuntamento è in programma venerdì 6 febbraio, nella sala consiliare del.

Prossime tappe cinematografiche del Transumè: "IN QUESTO MONDO" di Anna Kauber. Venerdì 6 febbraio | ore 21:00 Sala Consiliare, Piazza della Vittoria 11, Armeno Ingresso gratuito.