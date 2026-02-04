Tangenziale | Serve un’arteria scarica-traffico

La discussione sulla Tangenziale esterna del Sud Milano si riaccende. Da una parte, gli ambientalisti si oppongono fermamente, temendo un’altra colata di asfalto che danneggerebbe l’ambiente. Dall’altra, chi ha in mano le carte spinge per accelerare i lavori e realizzare l’arteria, considerata necessaria per scaricare il traffico e migliorare la viabilità. La Regione è sotto pressione: da una parte c’è chi chiede di aspettare, dall’altra chi vuole che si faccia in fretta. La questione resta aperta, e il dib

La Tangenziale esterna del Sud Milano? Gli ambientalisti sono già sulle barricate, contrari all’eventualità di un’ennesima colata di asfalto, ma sul territorio c’è chi la vuole e chiede alla Regione di anticiparne i tempi. Non si placa il dibattito relativo all’ipotesi di una nuova superstrada pensata per collegare il Sud-Est e il Sud-Ovest dell’hinterland. L’arteria, che con qualche modifica è una riproposizione della già ventilata Toem (Tangenziale Ovest esterna), collegherebbe lo svincolo della Tangenziale esterna di Milano, all’altezza di Melegnano, all’A7, all’altezza di Binasco. Il nuovo tracciato, di 21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tangenziale: "Serve un’arteria scarica-traffico" Approfondimenti su Tangenziale Sud Milano Pioggia a Napoli, allagata arteria centrale: traffico in tilt A Napoli, la forte pioggia della notte ha causato allagamenti e danni alle strade del centro, provocando disagi e rallentamenti nel traffico. La Provinciale 206 fa paura: "Traffico intenso e veloce. L’arteria va messa in sicurezza" La Provinciale 206 a Fontanelle, Gubbio, presenta criticità legate a traffico intenso e velocità eccessiva, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Tangenziale Sud Milano Argomenti discussi: Tangenziale: Serve un’arteria scarica-traffico; Tangenziale Sud: segnaletica De Gasperi; Prorogata la chiusura della galleria San Giovanni sulla tangenziale 714 a Montesilvano: i dettagli; Tangenziale di Belgioioso, respinto il ricorso: il Comune va al Consiglio di Stato. Tangenziale Tirano, dal 4 febbraio nuove regole viabilità Olimpiadi 2026: orari e deviazioniLa Valtellina entra nella fase operativa dei preparativi olimpici. Dopo due settimane di monitoraggio del traffico, il piano viario della nuova tangenziale di Tirano diventa realtà: da domani, mercole ... intornotirano.it Nuova tangenziale, nuove regole: ecco come cambia la viabilitàL’apertura di un nuovo tratto della Strada Statale 38 dello Stelvio, nell’ambito degli interventi per il miglioramento dell’accessibilità della Valtellina e del nodo di Tirano, in particolare della tr ... primalavaltellina.it #Tangenziale #Modena- #Sassuolo, i sindaci del distretto ceramico: «Serve il divieto di sorpasso per i #camion» x.com VIDEO | Maxi incidente sulla Tangenziale di Salerno: traffico paralizzato #Salerno - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.