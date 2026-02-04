Dopo mesi di attesa, il lancio di Borderlands 4 su Nintendo Switch 2 potrebbe essere ancora in forse. Take-Two sta riconsiderando la decisione di portare il gioco sulla console, dopo i rifiuti precedenti di compatibilità. La data del 3 ottobre 2025, annunciata durante un Nintendo Direct, aveva acceso le speranze di tanti fan, ma ora la casa editrice sembra voler fare marcia indietro. Restano da capire se la versione per Switch vedrà mai la luce o se la promessa rimarrà solo sulla carta.

Il 3 ottobre 2025 era stato scelto con cura: data ufficiale del lancio, promessa in un Nintendo Direct che ha acceso l’entusiasmo di migliaia di fan in tutto il mondo. Sette giorni prima, però, tutto è saltato. Il porting di *Borderlands 4* per Nintendo Switch 2, già presentato in versione demo a Gamescom 2025 a Colonia, con gameplay fluido e grafica ottimizzata per l’hardware ibrido, è stato ufficialmente messo in pausa. Non un rinvio, non un ritardo tecnico: una sospensione definitiva, almeno per ora. La decisione, presa da Take-Two Interactive in collaborazione con Gearbox Software, ha colto di sorpresa non solo la community, ma anche gli osservatori del settore, abituati a una strategia multipiattaforma più coerente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Take-Two ripensa al lancio di Borderlands 4 su Nintendo Switch 2 dopo i precedenti rifiuti di portabilità

