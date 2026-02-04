A Washington, Tajani si schiera sul possibile Nobel a Trump, ma pone condizioni. Il ministro degli Esteri italiano ha detto che Trump potrebbe meritarselo se riuscisse a portare la pace, anche se al momento non ci sono certezze sulla sua candidatura.

**Tajani a Washington: “Trump potrebbe meritare il Nobel se portasse pace”** A Washington, in un punto stampa tenuto al vertice della diplomazia italiana, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è espresso in favore di un possibile Nobel a Donald Trump, ma con condizioni precise. Il commento è arrivato in un momento di tensione geopolitica, con l’Italia che mantiene un atteggiamento equilibrato verso l’ex presidente americano, sostenendo il suo impegno per la pace in Medio Oriente e nell’Ucraina. Il ministero degli Esteri italiano, con il suo leader, ha parlato di «mediazione americana» e del ruolo del paese transatlantico come «alleato e partner» nella costruzione di un nuovo ordine internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tajani: “Trump potrebbe meritare il Nobel se portasse pace all’inizio

Approfondimenti su Trump Pace

Il ministro Tajani ha commentato che, qualora Trump riuscisse a negoziare un accordo di pace tra Ucraina e Russia, potrebbe essere considerato meritevole del premio Nobel.

Il ministro Tajani ha commentato le dichiarazioni di Meloni riguardo a Trump, sottolineando che, se riuscisse a facilitare un accordo di pace tra Ucraina e Russia, potrebbe essere considerato per il Nobel.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Trump Pace

Tajani Nobel a Trump? Giusto se si arriva a pace in Medio Oriente e UcrainaWASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - 'Giorgia Meloni non ha detto 'spero che Trump vinca il Nobel'. Ha detto che se si arriva alla pace in ... notizie.tiscali.it

Tajani Trump merita il Nobel se si arriva alla pace in Medio Oriente e Ucraina con mediazione UsaWASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Giorgia Meloni non ha detto ‘spero che Trump vinca il Nobel’. Ha detto che se si arriva alla pace in Medio Oriente, se si arriva alla pace tra Ucraina e Russia, ... italpress.com

Gas, ora a scaldarci è Trump; Tajani, vertice con Rubio: c’è l’accordo sui minerali; rally di oro e argento, Consob, il paradosso di Piazza Affari; La rivincita del Btp; Mps pronta ad allinearsi a Bce; Musk convocato dalla procura di Parigi; Iran, sale la tensione nel facebook

Per #Tajani se #Trump porta la #pace può meritare il #Nobel Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che un eventuale riconoscimento a Donald Trump sarebbe giustificato nel caso riuscisse a chiudere un accordo di pace tra #Ucraina e Russia. #P x.com