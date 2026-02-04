Tajani | ‘sventati cyberattacchi di matrice russa’

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato di aver bloccato una serie di tentativi di attacco informatico provenienti dalla Russia. Gli attacchi miravano a alcune sedi del ministero, tra cui quella di Washington, e a siti legati alle Olimpiadi invernali di Cortina, come gli alberghi coinvolti. Tajani ha spiegato che le difese hanno funzionato e nessun dato sensibile è stato compromesso.

“Abbiamo sventato una serie di cyberattacchi a sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington e anche alcuni siti delle olimpiadi invernali, con gli alberghi di Cortina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolineando che “si tratta di azioni di matrice russa”. ANSA “Le élite di Washington, Londra e Bruxelles stanno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tajani: ‘sventati cyberattacchi di matrice russa’ Approfondimenti su Tajani CyberAttacchi Tajani: “Sventati cyber attacchi di matrice russa alle ambasciate e agli hotel di Cortina” Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, annuncia di aver fermato una serie di attacchi informatici di origine russa contro obiettivi italiani e internazionali. Sventati cyberattacchi ad alberghi di Milano-Cortina e ambasciate. Tajani: “Sono hacker russi” Questa mattina, le autorità hanno sventato due tentativi di cyberattacco contro alberghi di Milano e Cortina, oltre a diverse ambasciate. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Tajani CyberAttacchi Argomenti discussi: Tajani, 'sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel Cortina'. Tajani: Sventati cyberattacchi russi ai siti di Milano-Cortina e alle sedi all’estero della FarnesinaUna serie di cyberattacchi ai portali delle sedi del ministero degli Esteri, compresa quella di Washington, e ad alcuni siti delle Olimpiadi invernali, anche agli alberghi di Cortina, è stata sventata ... ilfattoquotidiano.it Tajani, 'sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel Cortina'Abbiamo sventato una serie di cyberattacchi a sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington e anche alcuni siti delle olimpiadi invernali, con gli alberghi di Cortina. (ANSA) ... ansa.it Tajani: “Sventati attacchi hacker russi a siti Milano-Cortina e ambasciate” x.com #MilanoCortina “Sono stati sventati una serie di cyberattacchi di matrice russa a sedi del ministero degli Esteri, inclusa Washington”. Lo ha detto il ministro Tajani “nel mirino sono finiti anche siti delle Olimpiadi invernali e alberghi a Cortina”. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.