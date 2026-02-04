Tajani negli Usa per summit su minerali

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Washington per partecipare a un vertice sui minerali critici. La riunione, convocata dall’amministrazione di Donald Trump, si tiene questa mattina e riunisce diversi rappresentanti internazionali. Tajani ha preso parte all’incontro, che punta a discutere le strategie per assicurarsi le forniture di materiali fondamentali per l’industria.

2.16 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è atterrato a Washington per partecipare nella mattinata alla prima riunione ministeriale sui mineral critici promossa e convocata dall'amministrazione di Donald Trump. Oltre al titolare della Farnesina,al dipartimento di Stato Usa, ci saranno il vice presidente JD Vance,il segretario di Stato Marco Rubio e i rappresentanti di una ventina di Paesi coinvolti dagli Stati Uniti per contrastare il predominio della Cina in un campo cruciale per l'economia mondiale.

