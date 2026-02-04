Svolta per la strage dei cacciatori sui Nebrodi | c’è un indagato Il giallo del cane chiuso in auto e dei corpi in fila nel bosco | cosa non torna

Una settimana dopo la scoperta dei tre cacciatori trovati morti nei boschi di Montagnareale, gli investigatori hanno messo sotto inchiesta un sospettato. Le indagini si concentrano sui dettagli inquietanti, come il cane rinchiuso in auto e i corpi trovati in fila nel bosco. La procura sta cercando di fare luce su cosa sia realmente successo in quei giorni.

Una settimana dopo il ritrovamento dei tre cacciatori uccisi nei boschi di Montagnareale, nel cuore dei Nebrodi messinesi, l’inchiesta potrebbe essere vicina a una svolta. Gli investigatori avrebbero infatti identificato un quarto uomo presente nell’area della battuta di caccia, figura ritenuta centrale per ricostruire la dinamica della strage. Il suo nome sarebbe stato inserito nel registro degli indagati. I carabinieri del Ris di Messina sono intanto al lavoro sugli elementi raccolti sul posto: in particolare sui fucili trovati accanto ai corpi delle vittime, Antonio Gatani, 82 anni, di Patti, e i f ratelli Giuseppe e Davis Pino, rispettivamente di 44 e 26 anni, originari di San Pier Niceto.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Nebrodi Strage

I corpi di tre cacciatori sono stati trovati ieri nelle campagne di Montagnareale, sui Nebrodi.

La procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati un sospettato nel caso dei tre cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Nebrodi Strage

Argomenti discussi: Crans Montana, quarto indagato per la strage: svolta nell’inchiesta. La data cruciale; Task force dopo la strage di Crans Montana: a Genova stretta sui controlli nei locali; Incendio a Crans-Montana, un rogo nel 2024 prima della strage: l’inchiesta sui Moretti si complica; Dopo la strage di Crans-Montana, anche a Ravenna si parla di sicurezza nei locali: Costante attività di controllo.

Svolta per la strage dei cacciatori sui Nebrodi: c’è un indagato. Il giallo del cane chiuso in auto e dei corpi in fila nel bosco: cosa non tornaUna settimana dopo il ritrovamento dei tre cacciatori uccisi nei boschi di Montagnareale, nel cuore dei Nebrodi messinesi, l’inchiesta potrebbe essere vicina a una svolta. Gli investigatori avrebbero ... msn.com

Svolta nel giallo dei tre cacciatori trovati morti nel bosco: c'è un indagatoL'autopsia ha confermato la pista del triplice omicidio: gli investigatori si stanno concentrando su un quarto uomo che sarebbe stato presente sul luogo in cui sono stati rinvenuti i cadaveri dei frat ... today.it

Strage di Erba, la svolta: speranze ufficialmente finite per i coniugi Rosa e Olindo >> https://buff.ly/8tU3EDv - facebook.com facebook