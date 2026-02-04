Sventati cyberattacchi di matrice russa ai siti olimpici e della Farnesina Tajani | Hacker rispediti al mittente

Hacker russi tentano di colpire i siti olimpici e il ministero degli Esteri, ma le forze di sicurezza italiane sono intervenute in tempo. I tentativi di attacco, che coinvolgevano anche hotel di Cortina durante i Giochi invernali, sono stati respinti e bloccati prima di causare danni. Il ministro Tajani commenta:

Cyberattacchi di matrice russa contro sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e a siti delle Olimpiadi invernali, come alcuni hotel di Cortina in concomitanza con i Giochi sono stati individuati e bloccati dalle strutture di sicurezza. A confermarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha parlato di azioni informatiche bloccate senza conseguenze operative, rivendicate da un gruppo di hacker filorussi. Nel mirino degli attacchi informatici sono finite alcune sedi del ministero degli Esteri, a partire dall’ambasciata italiana a Washington, oltre ai consolati di Sydney, Toronto e Parigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sventati cyberattacchi di matrice russa ai siti olimpici e della Farnesina, Tajani: "Hacker rispediti al mittente" Approfondimenti su Farnesina Cortina Sventati cyberattacchi di matrice russa ai siti olimpici di Milano-Cortina 2026 Le forze di sicurezza italiane hanno bloccato diversi tentativi di cyberattacco di origine russa contro i siti delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tajani: “Sventati cyberattacchi russi ai siti di Milano-Cortina e alle sedi all’estero della Farnesina” Tajani annuncia che i cyberattacchi russi contro i siti di Milano-Cortina e le sedi all’estero della Farnesina sono stati sventati. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Farnesina Cortina Argomenti discussi: Tajani, 'sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel Cortina'. Sventati cyberattacchi di matrice russa ai siti olimpici e della Farnesina, Tajani: Hacker rispediti al mittenteLa politica pro-Ucraina del governo italiano conduce al fatto che il supporto ai terroristi ucraini è punibile con i nostri missili Ddos, si legge nella rivendicazione firmata dalla crew Noname057(1 ... ilgiornale.it Tajani, 'sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel Cortina'Abbiamo sventato una serie di cyberattacchi a sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington e anche alcuni siti delle olimpiadi invernali, con gli alberghi di Cortina. (ANSA) ... ansa.it ULTIM'ORA Tajani: “Sventati cyberattacchi russi” Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che l’Italia avrebbe sventato una serie di attacchi informatici contro le strutture del Ministero degli Esteri e i siti delle Olimpiadi Milano-Cortina: «Abbiamo an x.com Sventati cyberattacchi russi a hotel di Cortina e a sedi del ministero degli Esteri italiano facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.