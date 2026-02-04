Le forze di sicurezza italiane hanno bloccato diversi tentativi di cyberattacco di origine russa contro i siti delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Gli attacchi miravano a alcune sedi del ministero degli Esteri, tra cui anche obiettivi a Washington, e ad alcuni hotel di Cortina durante i Giochi. La rete si è attivata subito per difendere i sistemi, evitando danni o furti di dati. La minaccia è stata neutralizzata prima che potesse creare problemi ai preparativi delle Olimpiadi.

Cyberattacchi sventati dalle forze di sicurezza italiane a sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e a siti delle Olimpiadi invernali, come alcuni hotel di Cortina in concomitanza con i Giochi. Tajani: “Azioni di matrice russa” Lo ha rivelato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani sottolineando che si è trattato «di azioni di matrice russa». A rivendicarli è stato il noto gruppo di hacker filorussi Noname057(16), che ha agito con intrusioni di tipo Ddos (Distributed denial of service, si blocca un sito inondandolo di richieste di accesso). Le rivendicazioni degli hacker filorussi «La politica pro-Ucraina del governo italiano conduce al fatto che il supporto ai terroristi ucraini è punibile con i nostri missili Ddos», si legge nella rivendicazione firmata dalla crew filorussa, tra i cui altri target figurano anche l’ambasciata italiana a Washington, i consolati italiani di Sydney, Toronto e Parigi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sventati cyberattacchi di matrice russa ai siti olimpici di Milano-Cortina 2026

Tajani annuncia che i cyberattacchi russi contro i siti di Milano-Cortina e le sedi all’estero della Farnesina sono stati sventati.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato di aver bloccato una serie di tentativi di attacco informatico provenienti dalla Russia.

