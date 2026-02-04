Sventarono 2 tragedie la notte di Capodanno | premiati i Falchi di Pronto Intervento a Fondi

La notte di Capodanno a Fondi si è conclusa con due salvataggi che hanno evitato il peggio. I Falchi di Pronto Intervento sono stati premiati per aver presidiato le strade durante le celebrazioni e aver messo in salvo due persone in gravissime condizioni. La loro presenza ha fatto la differenza, garantendo maggiore sicurezza in un momento di festa.

Fondi, 4 febbraio 2026 – All’Odv Falchi di Pronto Intervento per aver contribuito a rendere sicuro il Capodanno fondano presidiando le numerose manifestazioni in corso e arrivando finanche a salvare la vita di due cittadini in gravissimo pericolo. Riconoscimento simbolico per l’Associazione di Falchi di Pronto Intervento coordinata dal presidente Mario Marino che, la notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, non solo ha presidiato le numerose manifestazioni in corso tra le quali il Capodanno in Piazza ma ha anche salvato due persone, un ragazzo che minacciava il gesto estremo in Piazza De Gasperi, e una donna di 93 anni, sola nella sua casa di via dei Colonna, dove era divampato un incendio partito da una vettura in sosta.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Fondi ProntoIntervento Animali terrorizzati dai botti di capodanno, volontari disponibili tutta la notte per il pronto intervento A Firenze, il 30 dicembre 2025, si sottolinea l’importanza di tutelare gli animali durante la notte di Capodanno, spesso disturbata dai fuochi d’artificio. Capodanno a Firenze, tutto pronto per la grande notte di San Silvestro A Firenze, si avvicina la notte di San Silvestro, con i festeggiamenti pronti a concludere l’anno in città. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Un 24enne è arrivato in ospedale con una bomba della Prima Guerra Mondiale nel retto: per estrarla è stato necessario l’intervento degli artificieri e l’evacuazione del pronto soccorso: https://fanpa.ge/EtYxN - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.