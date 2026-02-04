Supplenze 2026 da interpello | ecco gli avvisi delle scuole

Le scuole italiane stanno pubblicando gli avvisi per le supplenze del prossimo anno scolastico. La procedura di interpello, confermata dall’OM n. 882024, resta in vigore. Gli interpelli si attivano solo quando le graduatorie sono esaurite e non ci sono più candidati disponibili ad accettare l’incarico.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici.

