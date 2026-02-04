Superato l’Atlantico Lorenzo Barone sfida l’Amazzonia | Quattromila chilometri in bici fino in Bolivia

Dopo aver attraversato l’Atlantico, Lorenzo Barone si mette in strada per una nuova avventura. Questa volta, in bicicletta, vuole attraversare l’Amazzonia e arrivare fino in Bolivia. La sua sfida è di circa quattromila chilometri, pedalando tra foresta e fiumi, per poi salire sul più alto vulcano del mondo. Non si ferma davanti alle difficoltà e punta dritto alla sua meta, inseguendo anche i sogni di altre terre, come il deserto del Sahara.

