Superato l’Atlantico Lorenzo Barone sfida l’Amazzonia | Quattromila chilometri in bici fino in Bolivia

Dopo aver attraversato l’Atlantico, Lorenzo Barone si mette in strada per una nuova avventura. Questa volta, in bicicletta, vuole attraversare l’Amazzonia e arrivare fino in Bolivia. La sua sfida è di circa quattromila chilometri, pedalando tra foresta e fiumi, per poi salire sul più alto vulcano del mondo. Non si ferma davanti alle difficoltà e punta dritto alla sua meta, inseguendo anche i sogni di altre terre, come il deserto del Sahara.

Superato l’oceano Atlantico, davanti a Lorenzo Barone si apre un’altra sfida: quattromila chilometri in bicicletta attraversando l’Amazzonia per arrivare fino alla Bolivia e salire sul più alto vulcano del mondo inseguendo la sabbia del deserto del Sahara.Il giovane avventuriero di San Gemini.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Lorenzo Barone

Lorenzo Barone, giovane umbro, ha attraversato l’Atlantico a remi in un mese, un’impresa che evidenzia il forte legame tra Africa e Amazzonia.

Lorenzo Barone ha attraversato l’oceano, dalla Mauritania alla Guyana Francese, in barca a remi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lorenzo Barone

Argomenti discussi: Ha attraversato l’Oceano Atlantico con una barca a remi: l’ultima impresa di Lorenzo Barone; Volevo riuscirci vivo: Lorenzo Barone e la traversata dell'Atlantico a remi (tra ribaltamenti e avarie). Anche Jovanotti esalta il 28enne.

Volevo riuscirci vivo: Lorenzo Baroni e la traversata dell'Atlantico a remi (tra ribaltamenti e avarie). Anche Jovanotti esalta il 28enneIl giovane di San Gemini ha pubblicato un post sui propri canali social, regalando le prime impressioni sul viaggio ai propri followers ... corrieredellumbria.it

Lorenzo Barone nella storia: completata la traversata in barca a remi dell’AtlanticoLorenzo Barone, 28 anni, è entrato nella storia. L’avventuriero umbro ha infatti completato la traversata in barca rami dell’oceano Atlantico. Il giovane di San Gemini era partito il 19 dicembre scors ... umbria24.it

Terni Digital Week. . TDW 2025 - Il Podcast: Lorenzo Barone - facebook.com facebook

Ha attraversato l’Atlantico da solo su una barca a remi: l’impresa epica del 28enne Lorenzo Barone x.com