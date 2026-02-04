Super Bowl 2026 | orario data dove vederlo e tutto quello che devi sapere

La grande notte del football si avvicina: la sessantesima edizione del Super Bowl si terrà tra poche settimane e già si parla di numeri record di spettatori. Gli appassionati si preparano a seguire l’evento, che si svolgerà in una data ancora da definire, con orario e luogo ufficiali. In Italia, la partita sarà trasmessa in diretta e gli utenti stanno già pianificando come seguire questa sfida tra le migliori squadre statunitensi.

La sessantesima edizione del Super Bowl è alle porte e promette di essere uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno. Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio 2026, il football americano tornerà a infiammare gli appassionati italiani con una finale che ha il sapore della rivincita: New England Patriots contro Seattle Seahawks, esattamente come nel 2015. Per chi si sta chiedendo dove e quando seguire l’evento, la risposta è semplice: Italia 1 trasmetterà la partita in chiaro a partire dalle 00.20 di lunedì 9 febbraio. Il calcio d’inizio vero e proprio è previsto per le 00.30, orario italiano, quando al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, le due squadre si contenderanno il trofeo più ambito della NFL. 🔗 Leggi su Screenworld.it

