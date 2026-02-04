sunspace sfida fra artisti

Un ex cinema abbandonato da anni si trasforma in un palcoscenico di creatività. Artisti di ogni età si sono riuniti per una sfida che ha portato nuova vita a uno spazio dimenticato, riempiendolo di colori, suoni e idee diverse. Un luogo che ora vibra di energia e passione, testimone di un cambiamento che coinvolge molte generazioni.

Un ex cinema chiuso da decenni tornato ad essere un luogo vivo, attraversato da idee, linguaggi e generazioni. È il Sunspace, spazio culturale che in tre anni è diventato un laboratorio urbano e creativo nel cuore della città. Ed è proprio da qui che prende il via la Call for Artists 2026 dedicata ad artisti under 40. Nato nell’ex Cinema Diana e trasformato in un ambiente di 200 metri quadrati destinato alla sperimentazione, Sunspace è il frutto della visione dei founder spezzini Nicholas Figoli e Francesco Pelosi, che nel 2023 lo hanno inaugurato come sede dell’agenzia creativa Suntimes. In poco tempo lo spazio è diventato un punto di riferimento per mostre, performance ed eventi, con un’attenzione particolare al dialogo tra arte contemporanea, rigenerazione urbana e partecipazione pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

